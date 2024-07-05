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14:45, 5 июля 2024Мир

Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

Политолог Перла: Путин и Орбан не достигнут договоренностей по Украине

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего с визитом в Москву, не принесут конкретных договоренностей по ситуации на Украине. О возможном итоге встречи высказался политолог Андрей Перла, его слова передает «Царьград».

По его мнению, все понадеялись на влияние Орбана на мирное урегулирование, но забыли о том, что российский лидер не одобряет договоров через посредников. Перла напомнил, что на съезде ШОС в Астане Путин отверг переговоры через посредничество третьей стороны, так как в таком случае они не могут гарантировать исполнение всех договоренностей. «Орбану не повезло. У него ничего не получится», — добавил политолог.

Он считает, что Орбан, недавно посетивший Киев, передаст российскому лидеру позицию Владимира Зеленского, а Путин вновь выскажет требования России и укажет, что отступать от них страна не намерена.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о влиянии визита Орбана в Москву на мирный процесс по Украине. По его мнению, переговоры Орбана с Путиным несут позитивные ноты и сделают вклад в мирное урегулирование.

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      Маргарита Миронова
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