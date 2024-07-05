Полицейские задержали пытавшегося похитить девочку в российском городе

В Екатеринбурге мужчина пытался похитить девочку, ее спасли очевидцы

В Екатеринбурге мужчина пытался похитить 13-летнюю школьницу, ее спасли очевидцы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 4 июля. Прохожие увидели, как мужчина заталкивает в свою машину девочку-подростка, и вызвали полицию. Силовики оперативно прибыли на место и схватили похитителя. Задержание подозреваемого сняли очевидцы.

На кадрах видны полицейские, держащие мужчину, он пытается вырваться.

Родители девочки написали заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 июля сообщалось, что полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести мальчика со двора в столичном районе Люблино. Ребенка успел отбить курьер, который заметил, как тот уводит ребенка. По словам очевидцев, неопрятный мужчина сначала отвел гулявшего во дворе на Ставропольской улице мальчика в кусты, а затем взял его за руку и повел в неизвестном направлении.