После кавказской свадьбы 12 россиян оказались в больнице

Mash: на дагестанской свадьбе отравились 16 человек

В Дагестане на кавказской свадьбе отравились 16 человек, 12 из них оказались в больнице после торжественной церемонии, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, с симптомами отравления в больницу доставили семерых детей и пятерых взрослых.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Уфе девять человек отравились после религиозного ритуала с освящением дома. У троих детей и шестерых взрослых диагностировали кишечную инфекцию.