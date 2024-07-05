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18:25, 5 июля 2024Россия

После кавказской свадьбы 12 россиян оказались в больнице

Mash: на дагестанской свадьбе отравились 16 человек

Фото: Gabriella Clare Marino / Unsplash

В Дагестане на кавказской свадьбе отравились 16 человек, 12 из них оказались в больнице после торжественной церемонии, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, с симптомами отравления в больницу доставили семерых детей и пятерых взрослых.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Уфе девять человек отравились после религиозного ритуала с освящением дома. У троих детей и шестерых взрослых диагностировали кишечную инфекцию.

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      Елена Торубарова
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