Постпред России в Вене прокомментировал атаку ВСУ на Энергодар

Ульянов: удар по «Радуге» стал первым умышленным нападением на сотрудников ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга» в Энергодаре, заявив, что этот случай стал первым преднамеренным нападением на сотрудников Запорожской АЭС, передает ТАСС.

«3 июля 2024 года киевский режим нанес очередной удар по расположенной в Энергодаре подстанции "Радуга" (...). В результате нападения пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Это первый случай, когда сотрудников станции сделали объектом атаки преднамеренно», — заявил Ульянов.

Он добавил, что во время атаки работники проводили ремонтные работы по оптимизации электроснабжения города-спутника Запорожской АЭС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что МИД России намерен добиваться оценки удара Украины по электроподстанции «Радуга» в Энергодаре от международных организаций. По словам дипломата, целями удара были дестабилизация ситуации в городе и создание угроз безопасности ЗАЭС.