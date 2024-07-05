Появились кадры помещений атакованного беспилотником ВСУ многоквартирного дома на Кубани

Опубликовано видео изнутри атакованного дроном ВСУ дома в Приморско-Ахтарске

В сети появились кадры внутренних помещений многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, атакованного беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Kub Mash в Telergram.

На записи видно обвалившуюся крышу, а также кирпичи и штукатурку, разбросанные по подъезду. Также с улицы запечатлен практически уничтоженный балкон на третьем этаже дома.

По информации издания, жильцов запустили в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.

Ранее жительница дома рассказала, что в момент атаки беспилотника прозвучали похожие на выстрелы звуки, а затем раздался сильный грохот. Все это время они с дочерью прятались в коридоре. То, что по дому нанесен удар, россиянка поняла только выйдя на улицу.

Минувшей ночью с 4 на 5 июля ВСУ выпустили по России 50 беспилотников. 14 из них средства ПВО сбили в Краснодарском крае. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти раненую шестилетнюю девочку.