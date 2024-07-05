Беженец из Торецка: чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей

Чернокожие наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стреляли по окнам мирных жителей в подконтрольном Киеву Торецке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил беженец в беседе с РИА Новости.

«Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения. Так как в подвал они побоялись спускаться, они стали его закидывать шумовыми гранатами», — рассказал собеседник агентства, чье имя не раскрывается.

По его словам, наемников отогнали российские солдаты. Выяснилось, что по окнам мирных жителей стреляли французы.

Ранее грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в Торецке. По словам беженца, в городе замечали поляков и французов.

До того депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что ВСУ сдают позиции из-за катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад и созданием новых.