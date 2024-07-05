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17:34, 5 июля 2024Забота о себе

Раскрыты помогающие справиться со стрессом на работе техники

Психолог Тан: сохранить хладнокровие при стрессе поможет контроль дыхания

Фото: yanalya / Freepik

Британский психолог и телеведущая Одри Тан поделилась тремя простыми техниками, помогающими сохранить хладнокровие при стрессе на работе. Ее слова передает издание Daily Mail.

По мнению психолога, сохранить ясную голову во время напряженного рабочего дня поможет повторение фразы «я не могу спасти людей от них самих». Двумя другими техниками для быстрого успокоения специалистка назвала контроль дыхания и принятие факта, что далеко не всегда стоит прислушиваться к непрошеным советам.

Тан отметила, что этот аутотренинг стоит проводить мысленно всякий раз, когда повышается тревожность из-за конфликтов на работе. В идеале каждое из этих упражнений стоит выполнять на одном глубоком выдохе. «Это отличный способ отвлечься, не заставляя себя успокаиваться», — подчеркнула она.

В подтверждение своих рекомендаций психолог сослалась на исследование, показавшее, что даже непродолжительный диалог с самим собой помогает избавиться от неуверенности в себе и укрепляет психическое здоровье.

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Ранее стало известно, что эмоциональное состояние работающих россиян серьезно ухудшилось. Эксперты выяснили, что в 2023 году уровень стресса вырос у 56 процентов работающих жителей РФ. Также 43 процента признались в ухудшении общего эмоционального состояния. В 2024 году 42 процента участников опроса оценили свой текущий уровень стресса как «очень высокий».

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      Наталья Обрядина
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