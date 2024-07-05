Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ в Воронеже

Причиной инцидента на ЕГЭ в Воронеже стал неправильно настроенный металлоискатель, который реагировал на незначительные элементы металла на одежде школьников при досмотре перед экзаменом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что факты неэтичного досмотра девочек прокуратурой не подтвердились.

В России на досмотры с раздеванием перед ЕГЭ пожаловались школьники сразу в нескольких регионах — Воронежской области, Чувашии и Подмосковья. Так, в Воронеже, со слов родителей выпускников, школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель срабатывал на детали в белье.