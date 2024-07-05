Россия резко сократила вывоз бензина в дружественные страны

Минэнерго: экспорт бензина из России в дружественные страны упал на 70 % в июле

В начале июля 2024 года среднесуточные объемы вывоза российского бензина в дружественные страны упали на 70 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики (Минэнерго) РФ.

В ведомстве отметили, что подобная динамика наблюдается, несмотря на решение российских властей продлить временное разрешение на экспорт автомобильного бензина из страны. В министерстве напомнили, что эта мера действует до 31 июля 2024 года.

В Минэнерго также прогнозируют заметное увеличение производства автомобильного бензина во второй половине июля. Согласно ожиданиям ведомства, в этот период времени показатель может вырасти на 15-20 тысяч тонн. Прироста, как уточнили в ведомстве, удастся добиться за счет возобновления работы двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Они располагаются в южной и центральной части России. На этих объектах сейчас завершают плановые ремонтные работы, резюмировали в министерстве.

Ранее в Министерстве энергетики заявили о достаточном объеме отгрузки автомобильного бензина и дизельного топлива на российский рынок. На этом фоне в ведомстве не ожидают дефицита ключевых видов топлива в стране в летний сезон, когда традиционно наблюдается повышенный спрос со стороны населения и предприятий. Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, как уточнили в ведомстве, не потребуется сокращать ранее накопленный запасы моторного топлива.

Несмотря на подобные оценки Минэнерго, биржевые цены на автомобильные бензины и дизельное топливо в России продолжают расти. Так, по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 4 июля, оптовая стоимость Аи-95 достигла максимальной с сентября 2023-го отметки и составила 67 560 рублей за тонну. Топливо марки Аи-92, в свою очередь, подорожало до 56 488 рублей. В настоящее время Аи-95 торгуется на бирже по 67 848 рублей за тонну, Аи-92 — по 55 413 рублей, а летнее дизельное топливо — по 60 196 рублей.