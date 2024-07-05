Россияне бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

«Известия»: средний чек на кондиционеры и вентиляторы вырос на 20%

Средний чек на кондиционеры и вентиляторы в конце июня — начале июля 2024 года вырос на 14-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Платформа ОФД».

Отмечается, что кондиционеров за неделю приобрели на 55 процентов больше, чем в этот же период годом ранее. В среднем они обходились в 33,2 тысячи рублей, что на 20 процентов выше уровня 2023 года.

Вентиляторы в конце июня — начале июля покупали на 80 процентов больше по сравнению с показателями 2023-го. На них россияне тратили в среднем 2,3 тысячи рублей, что на 14 процентов выше уровня прошлого года.

Ранее эксперт по электронике и бытовой технике Егор Ратников сообщил, что при выборе кондиционера рекомендуется обращать внимание на его функционал и уровень шума. По его словам, перед покупкой нужно правильно определить площадь помещения, в котором будет работать кондиционер.