Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:26, 5 июля 2024Экономика

Россияне бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

«Известия»: средний чек на кондиционеры и вентиляторы вырос на 20%

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Средний чек на кондиционеры и вентиляторы в конце июня — начале июля 2024 года вырос на 14-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Платформа ОФД».

Отмечается, что кондиционеров за неделю приобрели на 55 процентов больше, чем в этот же период годом ранее. В среднем они обходились в 33,2 тысячи рублей, что на 20 процентов выше уровня 2023 года.

Вентиляторы в конце июня — начале июля покупали на 80 процентов больше по сравнению с показателями 2023-го. На них россияне тратили в среднем 2,3 тысячи рублей, что на 14 процентов выше уровня прошлого года.

Ранее эксперт по электронике и бытовой технике Егор Ратников сообщил, что при выборе кондиционера рекомендуется обращать внимание на его функционал и уровень шума. По его словам, перед покупкой нужно правильно определить площадь помещения, в котором будет работать кондиционер.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов. Кто мог их раздобыть?

      В Британии подвели предварительные итоги парламентских выборов

      В Британии завершилось голосование на всеобщих выборах в парламент

      Ягудин ответил назвавшему сумму для соревнования Плющенко

      62-летняя учительница совратила 14-летнюю школьницу и занималась с ней сексом

      Tesla начала продавать машины военным со скидкой

      На Украине предрекли потерю Нью-Йорка и Торецка

      Россияне бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

      Матери беспощадно фотошопят своих детей ради лайков в соцсетях. Как это убивает их самооценку?

      В российском регионе медведь загрыз гулявшего мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше