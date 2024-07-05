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15:01, 5 июля 2024Россия

Россияне нашли бродившую по улице четырехлетнюю девочку в одежде наизнанку

В Нижегородской области на улице нашли искавшую маму четырехлетнюю девочку

Фото: PxHere

В Дзержинске Нижегородской области прохожие нашли на улице четырехлетнюю девочку. Об этом пишет Ni Mash в Telegram.

По информации издания, на ребенка, бродившего по улице Чкалова, обратили внимание прохожие. Одежда девочки была вывернута наизнанку.

Как выяснил канал, за малышкой присматривал ее дед. Мать девочки в это время была на работе, и ребенок отправился ее искать. С россиянкой связались очевидцы, и она забрала дочь.

Ранее в подмосковных Химках прохожие нашли возле магазина в деревне Юрлово голую шестилетнюю девочку. О травмах на теле ребенка не сообщалось. Дошкольницу доставили в больницу, после чего делом занялись правоохранительные органы.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае. Там прохожий нашел ночью на автобусной остановке поселка Кирилловка мальчика возрастом около пяти лет, который держал в руках мягкую игрушку и леденец. На вопросы малыш не отвечал. В социально-реабилитационном центре мальчик продолжил молчать. При этом специалисты подчеркнули, что проблем с пониманием у него не наблюдалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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