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19:44, 5 июля 2024Россия

Россиянин выявил очаг радиоактивного заражения в городе-миллионнике

Житель Новосибирска выявил в городе очаг радиоактивного заражения

Фото: Pxhere

Житель Новосибирска выявил в городе очаг радиоактивного заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянин зафиксировал, что на одной из улиц на окраине города-миллионника радиоактивный фон составляет до 15 микрозиверт при норме 0,5 микрозиверт.

Мужчина обратился в аварийные службы. Оттуда его перенаправили в Роспотребнадзор, посоветовав подать онлайн-заявку.

Ранее в Иркутской области искавшие нефть ученые потеряли радиоактивную капсулу с цезием-137 — он нужен геологам для разведки местности. Капсулу размером с мизинец они потеряли в ходе одной из поездок.

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      Алан Босиков
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