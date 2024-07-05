Россиянин выявил очаг радиоактивного заражения в городе-миллионнике

Житель Новосибирска выявил в городе очаг радиоактивного заражения

Житель Новосибирска выявил в городе очаг радиоактивного заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянин зафиксировал, что на одной из улиц на окраине города-миллионника радиоактивный фон составляет до 15 микрозиверт при норме 0,5 микрозиверт.

Мужчина обратился в аварийные службы. Оттуда его перенаправили в Роспотребнадзор, посоветовав подать онлайн-заявку.

Ранее в Иркутской области искавшие нефть ученые потеряли радиоактивную капсулу с цезием-137 — он нужен геологам для разведки местности. Капсулу размером с мизинец они потеряли в ходе одной из поездок.