Россиянина отправили в СИЗО за хищение денег женского монастыря

В Москве арестовали Ислама Коттоева, похитившего деньги женского монастыря

Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина Ислама Коттоева. Об этом в пятницу, 5 июля, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на время расследования — до 4 сентября 2024 года. Следствие считает, что Коттоев с сообщниками похитили денежные средства Ставропигиального женского монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата).

Злоумышленники перевели средства с расчетного счета одного из коммерческих банков. Таким образом религиозной организации был причинен ущерб в особо крупном размере.

20 апреля сообщалось, что россиянин похитил у священника шесть антикварных икон и попал под суд.