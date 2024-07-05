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19:22, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянина отправили в СИЗО за хищение денег женского монастыря

В Москве арестовали Ислама Коттоева, похитившего деньги женского монастыря

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина Ислама Коттоева. Об этом в пятницу, 5 июля, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на время расследования — до 4 сентября 2024 года. Следствие считает, что Коттоев с сообщниками похитили денежные средства Ставропигиального женского монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата).

Злоумышленники перевели средства с расчетного счета одного из коммерческих банков. Таким образом религиозной организации был причинен ущерб в особо крупном размере.

20 апреля сообщалось, что россиянин похитил у священника шесть антикварных икон и попал под суд.

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      Владимир Седов
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