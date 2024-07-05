Российский регион попал в книгу рекордов благодаря пшенице

В Тбилисском районе Кубани зафиксировали рекордный урожай озимой пшеницы

На Кубани зафиксировали самую высокую урожайность озимой пшеницы, из-за чего российский регион попал в книгу рекордов. Об этом сообщает портал «Кубань-Информ».

Уточняется, что рекорд был установлен в Тбилисском районе Кубани по заявке акционерного общества «Щелково Агрохим» совместно с «Национальным центром зерна им. П.П. Лукьяненко». Комиссия Книги рекордов России подтвердила рекордный результаты уборки пшеницы сорта «Школа».

Согласно подсчетам экспертов, средняя урожайность составила 109,7 центнеров с гектара — этот показатель вырос в 10 раз за сто лет благодаря селекционерам. «Сегодняшний образец высочайшего урожая в хозяйстве будет примером для подражания всему нашему краю», — заявила заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Людмила Беспалова.

Ранее россияне выделили Кубань среди регионов с самым вкусным сыром в России — за нее проголосовали 12 процентов опрошенных путешественников. Сегодня Кубань среди крупнейших производителей сыра в России, и здесь каждый год выпускаются более 40 тысяч тонн сыров», — пояснили эксперты.