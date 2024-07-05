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02:52, 5 июля 2024Мир

Спонсор демократов призвала Байдена выйти из президентской гонки

Продюсер Дисней призвала Байдена выйти из президентской гонки

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский продюсер документальных фильмов и спонсор Демократической партии Эбигейл Дисней призвала действующего главу государства Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом она сообщила телеканалу CNBC.

«Если Байден не уйдет, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», — сказала Дисней.

Она отметила, что прекратит финансирование Демократической партии до тех пор, пока они не заменят Байдена на другого кандидата.

Ранее издание Politico сообщило о том, что выступление Байдена поставило его в худшее положение на выборах за весь 2024 год. Авторы материала добавили, что сейчас больше избирателей, «чем когда-либо, говорят, что у них сложилось неблагоприятное мнение об американском лидере».

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».

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      Евгений Силаев
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