Спонсор демократов призвала Байдена выйти из президентской гонки

Американский продюсер документальных фильмов и спонсор Демократической партии Эбигейл Дисней призвала действующего главу государства Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом она сообщила телеканалу CNBC.
«Если Байден не уйдет, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», — сказала Дисней.
Она отметила, что прекратит финансирование Демократической партии до тех пор, пока они не заменят Байдена на другого кандидата.
Ранее издание Politico сообщило о том, что выступление Байдена поставило его в худшее положение на выборах за весь 2024 год. Авторы материала добавили, что сейчас больше избирателей, «чем когда-либо, говорят, что у них сложилось неблагоприятное мнение об американском лидере».
4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».