Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:22, 5 июля 2024Ценности

Стилистка назвала замену откровенной концертной одежде Бузовой

Стилист Дембикова: Бузовой следует надевать на концерты комбинезоны вместо боди

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Стилистка Лина Дембикова назвала замену откровенной сценической одежде российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой после критики ее наряда на концерте в День защиты детей. Комментарий эксперта публикует «360».

В качестве альтернативы специалистка посоветовала звезде выбирать вещи, которые не похожи на нижнее белье. Так, знаменитости следует надевать на подобные выступления длинный комбинезон с пайетками, стразами и интересными деталями, отметила стилистка.

Бузова 1 июня выступала в Уфе, где появилась перед зрителями в кожаном боди черного цвета, оформленном полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. «В данном конкретном случае это даже не выглядит как костюм. Выглядит так, будто это купили в бельевом магазине и просто сверху повесили пояс», — оценила данный наряд Дембикова.

4 июня Бузова отреагировала на критику ее наряда на выступлении в Уфе. Исполнительница принесла извинения за свой образ, однако призвала «не искать зло там, где его нет».

3 июня глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала образ исполнительницы провокацией. Концерт Бузовой она сравнила с «голой вечеринкой».

Также жалобами на наряд певицы заинтересовались в управлении Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      Медведчук обвинил Зеленского в превращении Украины в концлагерь

      На Украине выросла миграция из-за отключений света

      Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

      На Красной площади в третий раз написали «ГУР»

      В одной из стран-участниц G7 резко выросло число банкротств компаний

      Россиянка повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа

      Массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку неожиданного заболевания

      В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

      Стилистка назвала замену откровенной концертной одежде Бузовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше