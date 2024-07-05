Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:28, 5 июля 2024Силовые структуры

Сыновья бывшего главы района Дагестана попытались остановить брата перед терактом

Омарова: сыновья экс-главы района Дагестана пытались остановить брата

Фото: Aslan Isaev / news.ru / Global Look Press

Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа Омарова, участовавшего в теракте в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену одного из братьев Зарину Омарову.

Женщина рассказала, что ее муж увидел подозрительный статус в мессендере брата. После этого они поехали в город, чтобы найти его. Одному из братьев удалось дозвониться до Османа. «Осман, остановись, умоляю», — кричал он родственнику по телефону. Но Осман никого не слышал, вспоминает Зарина.

Собеседница агентсва добавила, что в день теракта ее муж Омар и другие его братья проводили время с детьми на базе отдыха. При этом с Омаром они редко виделись: общались только в родительском доме.

Ранее стало известно, что Советский районный суд Махачкалы отправил под административный арест на срок от 10 до 13 суток пятерых сыновей экс-главы района Дагестана. Они были признаны виновными в мелком хулиганстве с использованием нецензурной брани.

23 июня Осман и Адиль Омаровы, а также их сообщники напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      В России рассказали о переходе ВСУ к «англосаксонской стратегии»

      Жителей ряда регионов России предупредили о 40-градусной жаре

      Визит премьера Индии в Россию связали с неразрешенной напряженностью между Индией и Китаем

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

      Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ

      Россиянин расправился с приятелем из-за конфликта и получил десять лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше