Сыновья бывшего главы района Дагестана попытались остановить брата перед терактом

Омарова: сыновья экс-главы района Дагестана пытались остановить брата

Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа Омарова, участовавшего в теракте в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену одного из братьев Зарину Омарову.

Женщина рассказала, что ее муж увидел подозрительный статус в мессендере брата. После этого они поехали в город, чтобы найти его. Одному из братьев удалось дозвониться до Османа. «Осман, остановись, умоляю», — кричал он родственнику по телефону. Но Осман никого не слышал, вспоминает Зарина.

Собеседница агентсва добавила, что в день теракта ее муж Омар и другие его братья проводили время с детьми на базе отдыха. При этом с Омаром они редко виделись: общались только в родительском доме.

Ранее стало известно, что Советский районный суд Махачкалы отправил под административный арест на срок от 10 до 13 суток пятерых сыновей экс-главы района Дагестана. Они были признаны виновными в мелком хулиганстве с использованием нецензурной брани.

23 июня Осман и Адиль Омаровы, а также их сообщники напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.