Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 5 июля 2024Бывший СССР

В Армении заявили о планах смены посла в России после его поездки в Белгород

Спикер парламента Армении Симонян заявил о планах скорой замены посла в России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Посла Армении в России Вагаршака Арутюняна ждет замена вскоре после его поездки в Белгород. Об этом заявил председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Симонян ответил на вопрос о поездке Арутюняна в Белгородскую и Курскую области. Он переадресовал вопрос о согласованности поездки дипломата в МИД Армении.

Политик также рассказал о планах скорой замены Арутюняна на посту посла в России. «Кандидатура представлена, мы ждем назначения», — заявил спикер армянского парламента.

Ранее Арутюнян в ходе визита в Курск почтил память солдат Вооруженных сил России, воевавших в зоне специальной военной операции (СВО), и возложил цветы к мемориалу воинской славы.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      Защита ознакомилась с материалами дела королевы марафонов Блиновской

      Представлены новые данные об уровне доверия россиян Путину

      Песков подтвердил переговоры Путина и Обрана по Украине

      YouTube заблокировал канал известного российского спортсмена

      Орбан назвал причину визита в Москву

      В МИД заявили о массовых ударах Киева по гражданским объектам после разрешения Запада

      Гигантский тромб извлекли из мозга россиянина и показали на видео

      Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

      Названа возможная цель встречи Путина и Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше