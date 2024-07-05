В Армении заявили о планах смены посла в России после его поездки в Белгород

Спикер парламента Армении Симонян заявил о планах скорой замены посла в России

Посла Армении в России Вагаршака Арутюняна ждет замена вскоре после его поездки в Белгород. Об этом заявил председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Симонян ответил на вопрос о поездке Арутюняна в Белгородскую и Курскую области. Он переадресовал вопрос о согласованности поездки дипломата в МИД Армении.

Политик также рассказал о планах скорой замены Арутюняна на посту посла в России. «Кандидатура представлена, мы ждем назначения», — заявил спикер армянского парламента.

Ранее Арутюнян в ходе визита в Курск почтил память солдат Вооруженных сил России, воевавших в зоне специальной военной операции (СВО), и возложил цветы к мемориалу воинской славы.