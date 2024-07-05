В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Москву

Песков: инициатива визита исходила от Орбана, предложение поступило позавчера

Инициатива визита в Москву исходила от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, предложение о проведении такого визита поступило «буквально позавчера». «Это была инициатива венгерской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Будапешт предупредил НАТО о визите Орбана в Москву. Он также выразил надежду, что на саммите альянса, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, будет возможность обсудить эти переговоры.

Ранее глава венгерского правительства прибыл в Россию, чтобы продолжить свою миротворческую миссию. Уточняется, что в рамках визита Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.