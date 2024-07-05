Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 5 июля 2024Мир

В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Москву

Песков: инициатива визита исходила от Орбана, предложение поступило позавчера

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Инициатива визита в Москву исходила от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, предложение о проведении такого визита поступило «буквально позавчера». «Это была инициатива венгерской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Будапешт предупредил НАТО о визите Орбана в Москву. Он также выразил надежду, что на саммите альянса, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, будет возможность обсудить эти переговоры.

Ранее глава венгерского правительства прибыл в Россию, чтобы продолжить свою миротворческую миссию. Уточняется, что в рамках визита Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Москву

      Российская блогерша показала подаренный ей браслет за сотни тысяч рублей

      Названы лучшие регионы России для любителей экстрима

      На Украине обвинили Орбана в поездке в Москву без согласования с Киевом

      Диетолог дала советы по употреблению воды

      В Кремле оценили желание Орбана услышать позиции России и Украины

      Китай разработает 50 стандартов ИИ

      Гигантское растение-мутант напугало россиян

      Начато расследование из-за отравления водой жителей российского города

      Туристка отправилась на пляж Бали с подругой и осталась обворованной с разбитой головой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше