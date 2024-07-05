Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 5 июля 2024Мир

Венгрия уведомила НАТО о визите Орбана в Москву

Столтенберг: НАТО была уведомлена Венгрией о визите Орбана в Москву

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

НАТО была уведомлена о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве», — отметил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что во время своего визита Орбан «представляет Венгрию, но не НАТО».

5 июля Орбан прилетел в Москву с официальным визитом. В ходе визита премьер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны показало карту боевых действий со взятыми под контроль населенными пунктами

      В ДНР сообщили о жертвах в результате удара HIMARS по Волновахе

      Невеста вызвала споры в сети из-за строгого дресс-кода для гостей

      Депутат рассказал о необходимости принятия критериев подозрительности для SIM-карт

      Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

      В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше