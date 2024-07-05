Венгрия уведомила НАТО о визите Орбана в Москву

Столтенберг: НАТО была уведомлена Венгрией о визите Орбана в Москву

НАТО была уведомлена о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве», — отметил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что во время своего визита Орбан «представляет Венгрию, но не НАТО».

5 июля Орбан прилетел в Москву с официальным визитом. В ходе визита премьер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.