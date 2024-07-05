В Одессе подожгли еще один автомобиль военнослужащего

«Страна»: еще один автомобиль военнослужащего подожгли в Одессе

Очередной автомобиль военнослужащего подожгли в Одессе на Украине, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что на этот раз автомобиль не принадлежит сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Помимо этого, издание добавляет, что это уже второй поджог на этой улице за неделю.

В субботу, 29 июня, также сообщалось о поджоге автомобиля военнослужащего в Одессе. Кроме того, машины военных загорелись в Изюме Харьковской области, где подожгли сразу два автомобиля, которые полностью сгорели во время пожара.

Помимо этого, 1 июля в Одессе произошла серия поджогов. Тогда неизвестные пытались поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему и подстанцию «Пересыпская».

