Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 5 июля 2024Мир

В России назвали политику НАТО на Украине провальной

Посольство России в Канаде: политика НАТО на Украине обречена на провал
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Политика НАТО на Украине обречена на провал. Об этом говорится в сообщении посольства России в Канаде в социальной сети X.

Таким образом дипмиссия отреагировала на сообщение канадского Министерства иностранных дел о том, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Россией, однако планирует продолжать поддерживать Украину.

«В результате специальной военной операции Украина будет освобождена, денацифицирована и демилитаризована, а все демократические права и чаяния ее народов будут реализованы», — говорится в сообщении посольства. Также отмечается, что «будущего у НАТО на Украине нет».

Ранее издание Politico написало, что более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО. Как считают аналитики, «Украина может превратиться в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть я буду в глазах многих предателем». Актер студии Зеленского бежал с Украины в США. Как он это объяснил?

      Россиянам назвали допустимую порцию черешни и абрикосов

      Володин высказался о критике Госдумы Бастрыкиным

      В США предрекли решающие для карьеры Байдена 48 часов

      Мизулина потребовала проверить шоу популярного блогера

      В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров

      Пленный рассказал о принуждении подписать контракт с ВСУ

      Проблемы с потенцией оказались признаком опасного заболевания

      Мужчина хотел разнообразить секс и получил химический ожог

      В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше