Посольство России в Канаде: политика НАТО на Украине обречена на провал

Политика НАТО на Украине обречена на провал. Об этом говорится в сообщении посольства России в Канаде в социальной сети X.

Таким образом дипмиссия отреагировала на сообщение канадского Министерства иностранных дел о том, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Россией, однако планирует продолжать поддерживать Украину.

«В результате специальной военной операции Украина будет освобождена, денацифицирована и демилитаризована, а все демократические права и чаяния ее народов будут реализованы», — говорится в сообщении посольства. Также отмечается, что «будущего у НАТО на Украине нет».

Ранее издание Politico написало, что более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО. Как считают аналитики, «Украина может превратиться в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами».