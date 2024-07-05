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08:38, 5 июля 2024Россия

В России рассказали о переходе ВСУ к «англосаксонской стратегии»

Рогов: ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру по англосаксонской стратегии

Фото: Ukranian Armed Forces / Reuters

В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к так называемой «англосаксонской стратегии», они пытаются нанести как можно больший урон гражданской инфраструктуре. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Рогов счел мирный план лидера Украины Владимира Зеленского лукавством, он не способен разрешить кризис. По его словам, для Зеленского и его окружения ведение боевых действий с Россией стало единственным вариантом сохранения своей власти.

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      Александра Синицына
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