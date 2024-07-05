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05:27, 5 июля 2024Наука и техника

В России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

Замглавкома Семенов: в России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

Фото: РИА Новости

Единая система противовоздушной обороны (ПВО), в том числе в зоне спецоперации, развернута в России для противодействия средствам воздушного нападения ВСУ. Такой системы нет больше ни у кого, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО — замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов, пишет ТАСС.

«Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории России, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны», — отметил он.

По словам Семенова, сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО.

Ранее Андрей Семенов рассказал, что с момента начала специальной военной операции средства противовоздушной обороны сбили более 550 украинских самолетов. По его словам, российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт.

В ночь на 5 июля российские средства ПВО сбили десять дронов ВСУ в небе над Ростовом-на-дону. По предварительным данным, пострадавших нет.

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      Марина Совина
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