В России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

Единая система противовоздушной обороны (ПВО), в том числе в зоне спецоперации, развернута в России для противодействия средствам воздушного нападения ВСУ. Такой системы нет больше ни у кого, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО — замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов, пишет ТАСС.
«Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории России, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны», — отметил он.
По словам Семенова, сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО.
Ранее Андрей Семенов рассказал, что с момента начала специальной военной операции средства противовоздушной обороны сбили более 550 украинских самолетов. По его словам, российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт.
В ночь на 5 июля российские средства ПВО сбили десять дронов ВСУ в небе над Ростовом-на-дону. По предварительным данным, пострадавших нет.