Визит премьера Индии в Россию связали с неразрешенной напряженностью между Индией и Китаем

SCMP: визит Моди в РФ связали с неразрешенной напряженностью между Индией и КНР

Визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию после своего решения пропустить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3-4 июля, в котором принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, связали с неразрешенной напряженности между Нью-Дели и Пекином по пограничным вопросам. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает издание, такие шаги Моди подчеркивают желание поддерживать прочные связи с Москвой и оказывать стратегические усилия по балансированию отношений между двумя странами.

По словам профессора международных отношений в Королевском колледже Лондона Харша Панта, Моди, вероятно, хотел избежать «визуализации встречи с председателем КНР Си Цзиньпином», чтобы дать понять, что «высшее руководство Индии не будет взаимодействовать с Китаем на самом высоком уровне, если что-то не изменится в китайском подходе» к решению пограничного вопроса.

В то же время Моди своим визитом подчеркнет важность исторически крепких связей Индии с Россией. «Это будет его [Моди] первый визит в Россию в его третий срок. Он подчеркивает важность этих отношений», — объяснил профессор.

Пант добавил, что Индия не хотела бы, чтобы Россия полностью попала в сферу влияния Китая, поэтому Моди считает, что связи между Индией и Россией уравновесят отношения Москвы с Китаем.

Ранее Кремль анонсировал дату визита Моди в Москву. Официальная поездка главы правительства Индии в российскую столицу состоится 8-9 июля.