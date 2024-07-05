Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 5 июля 2024Мир

Визит премьера Индии в Россию связали с неразрешенной напряженностью между Индией и Китаем

SCMP: визит Моди в РФ связали с неразрешенной напряженностью между Индией и КНР

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию после своего решения пропустить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3-4 июля, в котором принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, связали с неразрешенной напряженности между Нью-Дели и Пекином по пограничным вопросам. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает издание, такие шаги Моди подчеркивают желание поддерживать прочные связи с Москвой и оказывать стратегические усилия по балансированию отношений между двумя странами.

По словам профессора международных отношений в Королевском колледже Лондона Харша Панта, Моди, вероятно, хотел избежать «визуализации встречи с председателем КНР Си Цзиньпином», чтобы дать понять, что «высшее руководство Индии не будет взаимодействовать с Китаем на самом высоком уровне, если что-то не изменится в китайском подходе» к решению пограничного вопроса.

В то же время Моди своим визитом подчеркнет важность исторически крепких связей Индии с Россией. «Это будет его [Моди] первый визит в Россию в его третий срок. Он подчеркивает важность этих отношений», — объяснил профессор.

Пант добавил, что Индия не хотела бы, чтобы Россия полностью попала в сферу влияния Китая, поэтому Моди считает, что связи между Индией и Россией уравновесят отношения Москвы с Китаем.

Ранее Кремль анонсировал дату визита Моди в Москву. Официальная поездка главы правительства Индии в российскую столицу состоится 8-9 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      Российские специалисты раскрыли принцип работы боеприпаса ATACMS

      Появились кадры разрушений после атаки БПЛА на многоквартирный дом в российском регионе

      Российские войска получили «выносливые» пистолеты-пулеметы

      В России рассказали о переходе ВСУ к «англосаксонской стратегии»

      Жителей ряда регионов России предупредили о 40-градусной жаре

      Визит премьера Индии в Россию связали с неразрешенной напряженностью между Индией и Китаем

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше