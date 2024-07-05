Во Франции назвали причину исчезновения Макрона

Politico: партия Макрона заставила его исчезнуть с глаз публики из-за выборов

Французский президент Эммануэль Макрон перестал появляться на публике из-за опасений его партии «Возрождение» по поводу влияния негативного образа политика на результат парламентских выборов. Об этом рассказал анонимный член партии в интервью Politico.

«Ему сказали прекратить (участвовать в предвыборной кампании). И не то чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность», — отметил собеседник издания.

В статье также указывается, что Макрон не появлялся на публике за пределами международных мероприятий уже почти две недели. Как отметили журналисты, «новая реальность вряд ли кажется приятной говорливому дерзкому 46-летнему президенту».

Напомним, первый тур парламентских выборов во Франции прошел 30 июня. Коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04 процента голосов.

Ранее сообщалось, что союзники Франции Эммануэля Макрона велели ему заткнуться после провала его коалиции в первом туре внеочередных парламентских выборов. Так, союзники не хотят, чтобы президент участвовал в предвыборной кампании — лицо Макрона даже убирают из предвыборной литературы.

Ранее стало известно, что ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) отказалась от коалиции с партией Макрона «Вместе за республику».