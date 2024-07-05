Житель Якутии выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Якутии выиграл в лотерею сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует местный портал «СахаМедиа».

По информации издания, якутянин получил выигрыш в миллион рублей. Обладатель круглой суммы денег пожелал остаться инкогнито, но поделился, что работает горным мастером. По словам россиянина, лотерейные билеты он покупает на регулярной основе, всегда по несколько штук.

Мужчина признался, что потратит выигрыш на оплату учебы сына.

Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

А житель Пензенской области выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.