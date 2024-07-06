Эксперт раскрыл самый простой способ позвонить заблокировавшему вас абоненту

Эксперт: позвонить тому, у кого вы в ЧС, можно через антиопределитель номера

Позвонить абоненту, который добавил вас в черный список (ЧС) можно с помощью антиопределителя номера. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.

Такую услугу можно оплатить у каждого оператора связи. Кроме того, эксперт посоветовал не спешить с покупкой дополнительного сервиса, потому что в большинстве смартфонов можно отключить определение номера бесплатно. Как на iPhone, так и на Android, это можно сделать в настройках.

Кроме того, эксперт сообщил, что можно связаться с человеком, который вас заблокировал, через мессенджеры.

Ранее независимый эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко предупредил, что в последнее время стала популярна мошенническая схема, направленная на получение контроля над сим-картой пользователя.

Сначала пользователь получает звонок или сообщение на мобильный, сообщил IT-эксперт. Собеседник представляется сотрудником оператора связи и сообщает, что у абонента якобы заканчивается срок действия договора обслуживания. Чтобы его продлить, абоненту предлагается подтвердить свои данные — ввести их по ссылке, которую прямо сейчас пришлют в мессенджере, или же продиктовать «код подтверждения» из СМС.