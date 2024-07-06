На насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Жертвами стали два человека, еще несколько находятся под завалами

В Волгограде из-за взрыва на насосной станции погибли два человека

В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв на насосной станции. ЧП произошло рядом с домом №12 на Изобильной улице. На взрыв приехали пожарные, машины скорой помощи и полиция.

Местные жители рассказали, что сначала видели яркие вспышки, а после в нескольких домах отключился свет. Кроме того, из-за взрыва оказались выбиты окна в двух подъездах соседнего дома. По словам очевидцев, удар был такой силы, что обломки здания разнесло на 50-100 метров по округе.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ЧП произошло из-за взрыва газа во время сварочных работ

Как рассказали в региональном управлении МЧС, ЧП произошло из-за взрыва газа. Предварительно, причиной стали нарушения при сварочных работах. По данным ведомства, обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции произошло в результате хлопка газопаровоздушной смеси. Известно, что также повреждено оборудование.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Как сообщили в администрации города, для решения вопросов, связанных с ЧП, создан оперативный штаб. Его руководителем стал глава Волгограда Владимир Марченко. Участники прорабатывают технологические решения для минимизации последствий инцидента.

В администрации также уточнили, что на место происшествия в Красноармейском районе выехали сотрудники всех необходимых служб. Глава Волгограда по телефону доложил о ситуации губернатору региона Андрею Бочарову.

На данный момент известно о двух жертвах

В результате взрыва пострадали трое человек, еще двоих спасти не удалось. К этому моменту опознано тело начальника смены Юрия Зуева — его выбросило при взрыве.

Также известно, что под завалами остаются еще четверо, они не подают признаков жизни. Еще три человека успели выскочить из здания. При этом медиков не допускают на территорию станции из-за угрозы повторного взрыва.

Telegram-канал Baza узнал, что жильцы ближайшего дома еще минувшей ночью жаловались на шум на подстанции и сильный запах газа. По предварительной информации, накануне из подвала станции вынесли труп одного из сотрудников, который задохнулся. Поэтому сегодня было принято решение устранить возможные неполадки. Для этого группа рабочих проводила сварочные работы, во время которых, предположительно, и произошел взрыв.