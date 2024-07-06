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23:52, 6 июля 2024Россия

Появились кадры пожара на газораспределительном узле в Крыму

Появились кадры пожара на газораспределительном узле под Алуштой в Крыму
СюжетПожар в Крыму

В Telegram-канале Shot появились кадры с места пожара на газораспределительном узле в пригороде Алушты в Крыму.

На месте работают сотрудники МЧС и лесники.

Сообщение о возгорании в районе села Виноградное поступило в 21.42 в субботу, 6 июля. Для тушения пожара в готовность приведена аэромобильная группировка.

5 июля в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. В эти дни ожидается до плюс 33-38.

6 июля в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за пожаров.

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      Марина Совина
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