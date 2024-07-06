Стало известно о новых разрушениях после взрыва газа на насосной станции в Волгограде

МЧС: на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля после взрыва

После взрыва газа на насосной станции в Красноармейском районе в Волгограде обрушилась крыша объекта. О новых подробностях происшествия сообщили в Главном Управлении МЧС по региону.

«В ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли в канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий задействованы 78 человек и 28 единиц техники. К месту направлены психологи.

Ранее стало известно, что после разрушения насосной станции под завалами могут находиться люди.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.