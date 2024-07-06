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05:47, 6 июля 2024Экономика

В Финляндии столкнулись с угрозой дефицита древесины

В Финляндии подскочили цены на древесину из-за антироссийских санкций

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Финляндии цены на древесину достигли рекордных значений. Об этом сообщил телеканал MTV

Такая ситуация сложилась вследствие антироссийских санкций, запрещающих импорт дерева. Также на стоимость повлияли выросшие инвестиции в сферу лесоперерабатывающей промышленности.

Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предсказал, что цены надолго задержатся на высоких отметках. «Древесины может не хватить на всех», — резюмировал он.

В январе было подсчитано, что по итогам 2023 года суммарные объемы поставок пеллет из России за рубеж рухнули на 47 процентов в сравнении с 2022-м и упали до отметки в 950 тысяч тонн. В сравнении с уровнем досанкционного 2021 года поставки этого вида древесного топлива из России снизились в еще большей степени — на 60 процентов. За 12 месяцев прошлого года также резко упало производство пеллет на внутреннем рынке РФ.

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      Марина Совина
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