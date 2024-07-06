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13:28, 6 июля 2024Бывший СССР

В МИД России рассказали о подготовке ответов на варварские действия ВСУ

Рябков: формы ответа на варварские действия ВСУ подбираются индивидуально

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия готовит индивидуальные формы ответа на варварские действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет журнал «Международная жизнь».

По словам дипломата, Москве не следует уподобляться логике ведения боевых действий, которой одержима «озверевшая клика» в Киеве. Рябков подчеркнул важность избегания потерь среди гражданского населения.

«Формы подобного рода ответов подбираются индивидуально. Варварские акты в любом случае не остаются без реакции, в том числе в военном плане. Так будет и дальше», — резюмировал представитель внешнеполитического ведомства.

6 июля стало известно об атаке ВСУ на гражданские объекты в Брянской области. В результате никто из населения не пострадал, повреждения получили два домовладения в поселке Белая Березка. На место были отправлены оперативные и экстренные службы.

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      Екатерина Грищенко
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