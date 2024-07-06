Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 6 июля 2024Россия

В очереди на Крымский мост образовалась пробка из сотен машин

В Крыму перед мостом скопилось более 200 автомобилей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В очереди на Крымский мост образовалась пробка из двух сотен машин. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Отмечается, что по состоянию на 14:00 (совпадает с мск) со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. «В очереди со стороны Керчи находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

1 июля сообщалось, что в Крыму перед мостом скопилось более 400 автомобилей. Отмечалась, что очередь была со стороны Тамани, при этом скопления машин со стороны пункта досмотра в Керчи не было.

В Telegram-каналах распространялась информация о перекрытии Крымского моста из-за перевозок военной техники. Однако эта информация не подтвердилась.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники из ВСУ убивали российских пленных в зоне СВО. Они хвастались этим в групповых чатах

      Путин поздравил российских школьников с успехами на Европейской географической олимпиаде

      ВСУ атаковали три населенных пункта российского региона

      Названа главная проблема в отношениях России и США

      Во время урагана в Москве молния ударила в самолет с пассажирами на борту

      У готовивших госпереворот в Киргизии изъяли оружие и патроны

      Раскрыта причина взрыва на насосной станции в Волгограде

      Названо число жертв от взрыва на насосной станции в Волгограде

      В очереди на Крымский мост образовалась пробка из сотен машин

      Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше