7 июля в России празднуют День образования авиалесоохраны, а также День работников речного и морского флота. В мире на эту дату выпадают праздник Ивана Купала и Мусульманский новый год. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 7 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования авиалесоохраны России

7 июля 1931 года самолет-биплан По-2 совершил первый в истории страны полет с целью авиапатрулирования лесов. Эту дату принято считать днем рождения Авиалесоохраны.

Авиация — незаменимая сила в борьбе с лесными пожарами. В настоящее время мониторингом обстановки, ликвидацией пожаров в регионах и подготовкой специалистов занимается ФБУ «Авиалесоохрана».

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День работников речного и морского флота

День работников речного и морского флота отмечают в первое воскресенье июля. В 2024 году праздник выпадает на 7 июля.

История российского флота началась еще при Петре I, датой его создания считается 30 октября 1696 года. Вторая важная веха в развитии — создание «Совторгфлота» в июле 1924-го. Эта организация объединила транспортные суда разных ведомств, порты, судоремонтные предприятия и учебные заведения для моряков и речников. День работников речного и морского флота, приуроченный к годовщине основания «Совторгфлота», был установлен в 1980-м.

Какие еще праздники отмечают в России 7 июля

День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении;

День борьбы с психосоматическими заболеваниями;

День образования Республики Северная Осетия-Алания;

Праздники в мире

Мусульманский новый год

Фото: ekrem /Pixabay

В ночь на 7 июля мусульмане встретят новый, 1446 год по лунному календарю — у приверженцев ислама новолетие наступает в первый день месяца Мухаррам.

Интересно, что в честь нового года религиозные люди не устраивают торжеств и проводят праздник в молитве, вспоминая переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это событие стало начальной точкой исламского календаря Хиджры.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 июля

Глобальный день прощения;

День шоколада в США;

День медицинского работника в Кыргызстане;

Всемирный день языка суахили;

День молодежи в Сингапуре.

Какой церковный праздник сегодня

Рождество Иоанна Предтечи

Фото: Jackturner3 / Wikipedia

Иоанн Предтеча — один из главных святых в христианстве, пророк и креститель Иисуса Христа. Согласно преданию, он родился ровно за полгода до Рождества Христова и принял мученичество также за шесть месяцев до распятия Христа. Поэтому пророка и называют «Предтеча», то есть тот, кто идет впереди, опережает.

Евангелие гласит, что к моменту зачатия Иоанна его отец Захария был уже в преклонном возрасте и не мог иметь детей. О появлении на свет Предтечи он узнал от архангела Гавриила, Захария не поверил в благую весть, за что был наказан глухотой и немотой вплоть до рождения пророка. Кстати, мать Иоанна Елисавета приходилась родственницей Деве Марии — когда Богородица пришла навестить ее, Предтеча «взыграл» в утробе, возвестив скорое пришествие Христа.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 июля

День памяти преподобного Антония Дымского;

День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских ;

День памяти семи братий мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина;

Приметы на 7 июля

В старину на 7 июля выпадал языческий праздник Ивана Купалы. Восточные славяне верили, что в ночь на седьмое число «на охоту» выходят лешие, русалки, водяные и другая нечисть. Считалось, что вода и огонь приобретают магическую силу, а где-то в лесах зацветает папоротник.

Приметы на Ивана Купалу:

В праздничную ночь было принято прыгать через костры. Кто выше всех подпрыгнет — будет самым счастливым;

Вода на Ивана Купалу считалась целебной, причем магическими свойствами наделяли даже росу. Женщины умывались ею, чтобы сохранить красоту и молодость, а мужчины — чтобы обрести выносливость и силу;

Еще одно поверье гласит, что в ночь Ивана Купалы на один миг зацветает папоротник. Того, кто найдет этот цветок, ждут богатства, а также исполнение всех желаний.

Кто родился 7 июля

Ринго Старр

Фото: Manuel Nauta / Globallookpress.com

Барабанщик британской группы The Beatles Ринго Старр родился в 1940 году. В 15 лет бросил школу и сменил несколько работ: курьера, бармена, помощника столяра. В итоге решил стать барабанщиком, и в 1962 году присоединился к «Ливерпульской четверке». Позже Ринго Старр также снимался в кино, выпускал сольные альбомы. В 2012 году он был признан самым богатым барабанщиком в мире.

Певица Жанна Агузарова была солисткой группы «Браво», а после ухода из коллектива занималась сольной карьерой. Самые известные песни в ее исполнении — «Старый отель», «Желтые ботинки», «Ты, только ты» и другие. Помимо яркого голоса и запоминающихся песен, певица прославилась благодаря эпатажному внешнему виду. В 2024 году королеве русского рок-н-ролла исполняется 62 года.

Кто еще родился 7 июля