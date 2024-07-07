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18:15, 7 июля 2024Спорт

Капитан сборной Германии по футболу пожаловался на мигрантов

Футболист Тони Кроос пожаловался на недобропорядочных мигрантов в Германии

Фото: Heiko Becker / Reuters

Капитан сборной Германии по футболу Тони Кроос пожаловался на проблему с мигрантами в стране. Об этом он рассказал в интервью
ZDFheute Nachrichten, запись которого доступна на YouTube.

«Мы принимаем гостей с распростертыми объятиями, как и следует делать. Но это происходит слишком бесконтрольно», — заявил он. Кроос отметил, что среди мигрантов есть процент недобропорядочных.

Футболист назвал Германию великолепной страной, но добавил, что она уже не та, что 10 лет назад, поэтому после окончания карьеры будет жить с семьей в Испании. «У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании. 10 лет назад я бы не волновался о том, вернется ли она домой невредимой», — объяснил Кроос.

5 июля Кроос провел свой последний матч в карьере. Сборная Германии в четвертьфинале домашнего Евро-2024 проиграла Испании со счетом 1:2.

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      Андрей Стрельцов
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