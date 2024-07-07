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01:13, 7 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко раскрыл способ восстановиться после рабочей недели

Лукашенко посоветовал посетить малую родину для восстановления от рабочей недели

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл способ, как быстро восстановиться после трудной рабочей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для этого нужно посетить малую родину. «Когда ты приходишь на свою родную землю, ты окунаешься в другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным, как и раньше в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься», — признался политик.

25 мая Лукашенко угостил Путина во время официального визита в Минск национальными домашними блюдами. Среди прочего, он собственноручно приготовил свой фирменный салат «Молодость». Позднее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, что основной ингредиент этого блюда — зеленый лук — действительно обладает омолаживающим эффектом.

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      Марина Совина
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