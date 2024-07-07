Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 7 июля 2024Мир

На Западе назвали причину тревоги европейцев

Риттер: европейцам будет тревожнее жить из-за отправки ракет США в ЕС

Фото: Paul Hanna / Reuters

Отправка США ракет средней дальности в Данию вынудила президента России Владимира Путина ответить на такие действия, и теперь жителям Европы будет гораздо тревожнее жить в своих странах. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«Я не знаю, понимают ли европейцы, что не жили до этого момента под постоянной угрозой неминуемого удара. Жителям Лондона, Парижа, Берлина, Мадрида и Рима стоит поблагодарить США, поскольку отныне они будут жить под такой угрозой», — сказал он.

Риттер напомнил, что в сентябре 2023 года США отправили две пусковые установки Mark70 в Данию. Он подчеркнул, что они могут запускать ракеты почти на 3 тысячи километров, что «явно входит в категорию ракет средней дальности».

4 июля Путин заявил, что Россия может начать развертывание ракет средней и меньшей дальности. По словам главы государства, это возможно в том случае, если аналогичные действия начнут совершать Соединенные Штаты Америки.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракеты никуда бы не полетели». Лавров указал на роль США в украинских атаках на регионы России

      Украинец обустроил нарколабораторию в Подмосковье и попался

      На Западе назвали причину тревоги европейцев

      Украинская легкоатлетка побила державшийся 37 лет рекорд

      Анонсировано возможное обращение Макрона к нации

      Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного

      Заразившийся поедающей мозг амебой мужчина скончался в Израиле

      В США раскрыли реакцию спонсоров демократов на интервью Байдена

      Россиянка выхватила портфель у председателя СНТ, подралась с ним и попала на видео

      Капитан сборной Германии по футболу пожаловался на мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше