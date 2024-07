На Западе назвали причину тревоги европейцев

Риттер: европейцам будет тревожнее жить из-за отправки ракет США в ЕС

Отправка США ракет средней дальности в Данию вынудила президента России Владимира Путина ответить на такие действия, и теперь жителям Европы будет гораздо тревожнее жить в своих странах. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«Я не знаю, понимают ли европейцы, что не жили до этого момента под постоянной угрозой неминуемого удара. Жителям Лондона, Парижа, Берлина, Мадрида и Рима стоит поблагодарить США, поскольку отныне они будут жить под такой угрозой», — сказал он.

Риттер напомнил, что в сентябре 2023 года США отправили две пусковые установки Mark70 в Данию. Он подчеркнул, что они могут запускать ракеты почти на 3 тысячи километров, что «явно входит в категорию ракет средней дальности».

4 июля Путин заявил, что Россия может начать развертывание ракет средней и меньшей дальности. По словам главы государства, это возможно в том случае, если аналогичные действия начнут совершать Соединенные Штаты Америки.