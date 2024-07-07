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09:31, 7 июля 2024Россия

Опубликованы кадры уничтожения «Искандером» двух пусковых установок ЗРК Patriot

МО РФ опубликовало видео удара ВС РФ по ЗРК Patriot ВСУ под Одессой

Министерство обороны (МО) России в воскресенье, 7 июля, опубликовало в своем официальном Telegram-канале видеозапись уничтожения двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

По информации российского оборонного ведомства, помимо установок ЗРК Patriot в районе населенного пункта Южное Одесской области была также уничтожена радиолокационная станция «Жираф», принадлежавшая украинской армии.

Об уничтожении украинской военной техники Минобороны РФ отчиталось ранее в этот же день.

Ранее, в мае, Вооруженные силы России поразили ударом «Искандера» ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье.

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      Анастасия Алимпиева
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