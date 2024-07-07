Стал известен процент явки во втором туре парламентских выборов во Франции

МВД Франции: явка во втором туре парламентских выборов достигла 59 процентов

Явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 по московскому) составила 59,71 процента. Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные МВД страны.

Отмечается, что во втором туре прошлых выборов в Нацсобрание, которые прошли в 2022 году, к этому времени проголосовали 38,11 процента избирателей. По данным издания, это самая высокая явка во втором туре законодательных выборов с 1981 года.

Утром 7 июля во Франции начался второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.

По данным The Independent, любой из возможных результатов второго тура парламентских выборов во Франции является победой Москвы и сулит снижение помощи Украине.