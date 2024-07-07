Аналитик Джонсон: ВСУ начали стягивать к границам Белоруссии для провокаций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать силы к границам Белоруссии для провокации соседнего государства. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Они, вероятнее всего, пытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы та атаковала. Таким образом они надеются на то, что страны НАТО придут к ним на помощь», — сказал Джонсон.

По его словам, страны-члены НАТО не намерены идти на поводу у Киева и становиться участниками конфликта.

Ранее замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Владимир Куприянюк оценил риск вооруженных провокаций на границе. По его словам, в качестве заблаговременной подготовки к возможным диверсиям поблизости находятся подразделения специального назначения.