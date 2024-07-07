В Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки БПЛА ликвидирован

Пожар на нефтебазе, возникший в ночь с 5 на 6 июля в результате атаки беспилотных длительных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в станице Ленинградской, был ликвидирован. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В ночь на 6 июля украинские беспилотники атаковали три района в Краснодарском крае: Ейск, станицы Павловская и Ленинградская.

В станице Ленинградской загорелся резервуар с топливом. На место прибыли оперативные и специальные службы. В результате никто не пострадал.