Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий России

Политика Североатлантического альянса в отношении Украины является захватом исторических территорий, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Он заявил об этом в разговоре с РИА Новости.

«НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — подчеркнул он.

Мурадов заявил, что Запад не заинтересован в разрешении украинского конфликта, поскольку рассматривает территорию Украины как зону своего геополитического и военного освоения, которая необходима для попытки нанесения России стратегического поражения.

По этой причине, считает он, лишь победа над Киевом и достижение целей специальной военной операции (СВО) станут условиями для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Мурадов сообщил, что целью разрабатываемого на Западе некоего «мирного плана» для Киева является обман РФ. Политик указал, что мирный план Запада призван предотвратить угрозу полного разгрома Украины, сохранив для нее основные территории и выход к морю с главными портами.