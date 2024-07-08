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15:38, 8 июля 2024Россия

40-летний москвич заявил на бывшую жену в полицию из-за ее работы в вебкаме

Москвич заказал экспертизу и заявил в полицию на экс-жену из-за работы в вебкаме

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы заказал экспертизу и заявил в полицию на экс-жену из-за ее работы в вебкаме. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

40-летний мужчина в беседе с оперативниками отметил, что в конце 2023 года увидел порнографический ролик с участием девушки, которая, по его мнению, была похожа на его бывшую возлюбленную. С ней он развелся еще в 2019-м.

Чтобы подтвердить догадку, москвич обратился за экспертизой в Центр судебной экспертизы при Минюсте. Там эксперты внимательно изучили видео с вебкамщицей. Они заключили, что в представленном ролике есть признаки порнографии. Также они установили, что в съемках принимала участие бывшая жена заказчика.

После этого горожанин скачал прайс-лист девушки и узнал, что донаты она принимает на карту матери-пенсионерки, которая привязана к телефонному номеру бывшей. Чтобы не казаться голословным, мужчина даже приложил к заявлению протокол осмотра письменных доказательств от нотариуса, подтверждающий это. По словам москвича, в прошлом бывшая взяла у него около 20 миллионов рублей, но не вернула деньги. Девушка доказывала, что средств у нее нет. В то же время фотографии в ее соцсетях говорили об обратном.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд приговорил бывшего директора местного реабилитационного центра «Енисей» для наркозависимых, общественного деятеля Антона Мишина и его знакомого Дмитрия Мазая за изготовление детской порнографии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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