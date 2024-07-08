В сети восхитились внешностью 60-летнего Брэда Питта

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт восхитил фанатов внешностью на новых фото в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

60-летний актер попал в объективы фотографов на съемочной площадке в Лондоне. Звезда была одета в кремовые зауженные брюки и легкую рубашку с длинным рукавом, расстегнутую в области груди. Помимо этого, он выбрал светлые ботинки и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешний вид Питта в комментариях под материалом. «Все еще очень красивый и моложавый мужчина!», «Он великолепен», «У него шикарные волосы», «Как этому мужчине может быть 60? Ладно, я знаю, что он работал с внешностью, но выглядит он потрясающе», «Он шикарен», — написали они.

В феврале Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о пластике. 60-летний актер посетил премьеру фильма «Боб Марли: Одна любовь» в театре Regency Village в Лос-Анджелесе. На мероприятии он позировал перед фотографами вместе с главным актером картины Кингсли Бен-Адиром.