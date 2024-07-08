Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 8 июля 2024Ценности

Айза показала стиль бомжа

Кадр: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала стиль бомжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость предстала с распущенными волосами, находясь в машине, надев светлую футболку и цветную клетчатую рубашку. Помимо этого, она воспользовалась вязаной сумкой. «Я уже заражаю друзей на стиль бомжа», — написала она, заявив, что друзья начали копировать ее стиль.

В июне Айза снялась в облегающем топе без бюстгальтера. Знаменитость разместила серию снимков, на одном из которых стояла напротив зеркала в джинсовых куртке и штанах с разрезами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      В Германии призвали Украину ужесточить мобилизацию

      Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

      В МИД России высказались о приезде Канье Уэста в Москву

      Россиянам назвали способы возврата переведенных по ошибке денег

      Российский стилист назвал трендом одежду со знаками зодиака

      Служивший в ВСУ чешский наемник «играл в командира»

      ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по ресторану в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше