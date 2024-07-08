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06:09, 8 июля 2024Россия

Два российских корвета отправились на учения

Корветы «Резкий» и «Громкий» покинули Владивосток для учений в АТР
СюжетПротесты в Германии

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корветы «Резкий» и «Громкий» покинули Владивосток для участия в учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России, их заявление приводит РИА Новости.

«В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Громкий" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника», — сообщили во флоте.

Ранее МИД России выразил протест посольству Японии из-за запланированных совместных с Германией и Испанией военных учений у острова Хоккайдо.

До того, 21 июня, посольство Японии в Москве сообщило, что страна обеспокоена развитием военного сотрудничества России и Северной Кореи.

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      Евгений Силаев
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