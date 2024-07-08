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10:21, 8 июля 2024Спорт

Главный тренер сборной Англии обвинил СМИ в сливе данных о команде

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил СМИ в сливе тактики команды
Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил с обвинением в адрес британских СМИ. Его слова приводит talkSPORT.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку», — с недоумением заявил Саутгейт. Он отметил, что утечка позволяла соперникам лучше подготовиться к матчам, следовательно, команде было сложнее играть.

Сборная Англии продолжает выступление на Евро-2024, который проходит в Германии. В четвертьфинале команда Саутгейта обыграла по пенальти Швейцарию (1:1 в основное время).

В полуфинале Англия встретится с Нидерландами. Матч пройдет в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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      Дарья Коршунова
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