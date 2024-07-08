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16:21, 8 июля 2024Спорт

Игрок «Краснодара» перешел в «Ференцварош»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в венгерский «Ференцварош»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Подробности трансфера 28-летнего игрока не уточняются. «Благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Кади выступал за «Краснодар» с января 2023 года. Всего он провел за команду 44 матча, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее Кади рассказал об особенностях игры в России. Он охарактеризовав страну одним словом, назвав Россию холодной.

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      Дарья Коршунова
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