Пистолеты Наполеона продали за 162 миллиона рублей

Пистолеты Наполеона продали на аукционе во Франции за 1,69 миллиона евро

Два пистолета французского императора Наполеона Бонапарта ушли с молотка за 1,69 миллиона евро (162 миллиона рублей). Об этом сообщает Agence France-Presse.

Личность покупателя не разглашается. Стоимость лота, достигнутая в ходе торгов на аукционе во Франции, превысила ожидания оценщиков: они предполагали, что пистолеты удастся продать по цене от 1,2 до 1,5 миллиона евро, то есть на сотни тысяч евро дешевле.

Перед аукционом министерство культуры Франции объявило пистолеты Наполеона национальным достоянием и запретило вывозить их за пределы страны. В течение следующих 30 месяцев французские власти могут попытаться выкупить пистолеты у их нового владельца. При этом он имеет право ответить отказом.

Считается, что именно эти пистолеты Наполеон приготовил, когда решил покончить с собой после отречения от престола в 1814 году. В итоге он так ими и не воспользовался и вместо этого пытался отравиться. Яд не сработал, и Наполеон прожил еще семь лет.

Ранее сообщалось, что шляпу Наполеона продали на аукционе в Фонтенбло почти за два миллиона евро. Сумма стала рекордной для всей коллекции вещей, связанных с французским императором.